Турнир претендентов. 7-й тур. Непомнящий сыграет против Раппорта, Лижэнь встретится с Фиружей и другие партии

Теги результаты Теймур Раджабов турнир претендентов Ян Непомнящий Хикару Накамура Фабиано Каруана Лижэнь Дин Рихард Раппорт Ян-Кшиштоф Дуда Алиреза Фиружа Шахматы

24 июня в Мадриде пройдет седьмой тур шахматного турнира претендентов. Россиянин Ян Непомнящий сыграет с венгром Рихардом Раппортом.

Турнир претендентов

Мадрид, Испания

7-й тур

Начало партий – 16:00 по московскому времени.

Рихард Раппорт (Венгрия) – Ян Непомнящий (Россия)

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Хикару Накамура (США)

Дин Лижэнь (Китай) – Алиреза Фиружа (Франция)

Фабиано Каруана (США) – Теймур Раджабов (Азербайджан)

Турнирное положениеНепомнящий – 4,5, Каруана – 4, Накамура, Раппорт – 3, Дуда, Раджабов, Лижэнь – по 2,5, Фиружа – 2. 

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд, начиная с 61-го хода.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные