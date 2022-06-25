«Жирона» хочет пускать собак на матчи: «Стадион – семейное место, нужно думать об уважении к животным»

работает над допуском собак на свои матчи.

Недавно вышедший в клуб проводит исследование, чтобы выяснить, возможно ли посещение игр болельщиками с собаками.

«Существует ряд государственных постановлений о доступе на футбольные стадионы. Но мы изучаем возможность размещения собак в отдельном месте на стадионе, чтобы место нашлось для всех.

Стадион – это семейное место, где нужно также думать об уважении к животным», – сообщил генеральный директор «Жироны» Начо Мас-Бага.

Недавно клуб заключил спонсорский контракт с компанией по производству кормов и средств по уходу за домашними животными.