Семак не отпускал Алберто в «Коринтианс» без включения Мантуана в сделку. «Зенит» сможет выкупить вингера за 10 млн евро (Globo Esporte)

Стали известны детали возможного обмена игроками между и .

Бразильский клуб может отдать вингера Густаво Мантуана и вратаря Ивана Куарезму за форварда питерцев .

По сведениям Globo Esporte, в случае со всеми тремя футболистами речь идет об аренде на год с опцией выкупа за определенную сумму. В случае с 21-летним полузащитником – за 10 млн евро. «Коринтианс» владеют 90% прав на него.

Утверждается, что за Мантуаном «Зенит» следит давно, и его включение в сделку стало требованием главного тренера питерцев – иначе специалист отказывался отпускать Алберто.

Ожидается, что сделка будет закрыта лишь в июле, поскольку в «Коринтианс» хотят, чтобы и Куарезма, и Мантуан приняли участие в матчах 1/8 финала Кубка Либертадорес против «Бока Хуниорс» (29 июня и 6 июля).

В сделку по трансферу Алберто из «Зенита» в «Коринтианс» включат 21-летнего вингера Мантуана