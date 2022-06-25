«Тампа» продлила финал Кубка Стэнли, бойкот фанатов ЦСКА из-за Fan ID, Овечкин сыграет за футбольное «Динамо», Россия планирует матч с Саудовской Аравией, Роналду останется в «МЮ» и другие новости

1. Кубок Стэнли. «Тампа» обыграла «Колорадо» на выезде (3:2) и продлила финальную серию (счет стал 2-3). Одну из шайб «молний» забросил Никита Кучеров, Михаил Сергачев сделал 2 результативные передачи, а Андрей Василевский отразил 35 бросков из 37. У «лавин» 2 (1+1) очка в активе Валерия Ничушкина, у него уже 4 шайбы в финальной серии.

2. Александр Овечкин сыграет за футбольное «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом» 25 июня. Тренер москвичей Славиша Йоканович назвал форварда «Вашингтона» великим и пообещал выпустить в нападении. Сам Овечкин считает возможность сыграть за «Динамо» осуществившейся мечтой.

3. Фанаты ЦСКА решили бойкотировать матчи РПЛ из-за Fan ID. Клуб отнесся к протесту с пониманием и объявил, что не будет продавать абонементы на трибуну активных фанатов.

4. Сборная России хочет сыграть с Саудовской Аравией осенью. РФС уже ведет переговоры.

5. Похоже, Роналду никуда не уйдет из «МЮ» летом – Криштиану не намерен покидать клуб и скоро присоединится к команде. К тому же одним вариантом для португальца стало меньше – в «Баварии» опровергли слухи о возможном трансфере. Есть информация, что мюнхенцы отказались от Роналду из-за огромной зарплаты и большого эго игрока.

6. На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште были разыграны 6 комплектов наград. Ледеки, Шестрем, Прауд, Милак одержали победы, Австралия установила мировой рекорд в смешанной эстафете.

7. В Лондоне прошла жеребьевка «Уимблдона». У мужчин Джокович и Алькарас попали в верхнюю четверть сетки, Надаль и Оже-Альяссим – в нижнюю. В женском турнире Радукану стартует матчем с ван Эйтванк, Халеп – с Муховой, Серена Уильямс попала в одну половину со Швентек.

8. МОК включил восемь новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр 2026 года. Среди них – ски-альпинизм и женские прыжки с большого трамплина.

9. Тренер сборной России по вольной борьбе Алиев спас людей из горящего автомобиля на Зубовском бульваре в Москве.

10. Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов пропустит 7-9 месяцев после операции. У него серьезная травма ахиллова сухожилия.

Также железнодорожники потеряли Яна Кухту. Чех не вернется в «Локо» из-за семейных обстоятельств.

11. Павел Погребняк заявил, что не будет больше играть в РПЛ и Первой лиге. В РПЛ экс-форвард сборной России в последний раз выходил на поле в мае 2021 года.

12. Федерация дзюдо Украины объявила об отказе от участия во всех турнирах из-за допуска россиян.

13. Экс-хавбек Бразилии Ришарлисон признался в бисексуальности: «Я встречался и с мужчиной, и с женщиной, что с того? У меня свои потребности и желания».

14. УЕФА запретил проводить в Приднестровье матчи еврокубков из-за ситуации на Украине. «Шериф» сыграет в квалификации ЛЧ на нейтральном поле.

15. Президент «ПСЖ» вновь оправдан по делу о продаже прав на трансляцию ЧМ. Нассер Аль-Хелайфи обвинялся в подстрекательстве бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Валька к преступлениям.

16. ФИДЕ вернет России более 1 млн евро за отмену Всемирной шахматной Олимпиады-2022.

17. Абаскаль запретил говорить fuck you игрокам «Спартака». Это перевели как «черт возьми».

Цитаты дня.

Президент «ПСЖ»: «Мы не хотим выглядеть помпезными мажорами – больше никакой пышности»

«У Овечкина голов больше, чем у Роналду». Гендиректор футбольного «Динамо» о капитане «Вашингтона»

Журова о фотоколлаже ISU без Щербаковой: «Культура отмены России. Это как есть все писатели, а Толстого и Пушкина нет»

«Путин обращал внимание на необходимость государственно-частного партнерства. 5,3 млрд рублей планируется направить в субъекты РФ в 2022-м». Чернышенко о возведении спортобъектов

«Просим не злоупотреблять предоставленными ФИФА правами. Футбол должен не разъединять, а объединять». Заявление РФС, РПЛ и клубов России

Тренер Польши: «Я не выгонял Рыбуса. Одним решением все не перечеркнуть, но там грязные деньги»

Гари Линекер: «Месси – лучший игрок своего времени с запасом. Но я считаю, что он лучший в истории»

Глава Федерации хоккея Чехии о ситуации на Украине: «Политика – дерьмо. Всегда страдают невинные люди»