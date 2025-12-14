Чинахов забил «Вегасу» – 1-й гол за 20 матчей. У форварда «Коламбуса» 3+2 в 26 играх в сезоне

Егор Чинахов забил «Вегасу», прервав 19-матчевую серию без голов.

Форвард «Коламбуса» Егор Чинахов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:3).

На счету 24-летнего россиянина стало 5 (3+2) очков в 26 играх при полезности «минус 6». Сегодня завершилась его безголевая серия из 19 матчей.

Чинахов (9:53 – минимальное время в «Блю Джекетс», «+1») реализовал 1 из 2 бросков, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.