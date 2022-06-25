Игорь Лещук: «Медийный футбол – это пародия на футбол»

Вратарь «Динамо» высказался о товарищеской игре с «Амкалом» (5:0).

– Медийный футбол – это не футбол, а пародия на него.

Ребята молодцы, делают крутое шоу, тем более «Амкал». Они добились того, чтобы сыграть на стадионе Премьер-лиги с профессиональной командой. Значит, они делают все правильно, раз они добились такого успеха.

– Эти 15 тысяч на вас или на «Амкал» пришли?

– К сожалению, на нас особо не пришли. Это было больше шоу для Крида и «Амкала».

Ничего, у нас своя подготовка. Для нас это первая игра в предсезонке, вполне хороший спарринг получился, – сказал голкипер.

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