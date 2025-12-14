Хеллибак вернулся в состав «Виннипега», пропустив около месяца из-за операции на колене. Он отразил 24 из 25 бросков «Вашингтона» и стал 2-й звездой
Коннор Хеллибак вернулся в состав «Виннипега», пропустив около месяца.
Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак вернулся в состав команды и принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (5:1).
Обладатель «Харт Трофи» по итогам прошлого сезона пропустил около месяца после артроскопической операции на колене. Без него «Джетс» одержали только 2 победы в 11 играх.
Сегодня 32-летний американец отразил 24 из 25 бросков и был признан второй звездой встречи.
В текущем сезоне у Хеллибака стало 9 побед в 15 играх при 91,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,41.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
