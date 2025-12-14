Овечкин не забил в 4-м матче подряд: ассист, 1 бросок, 1 хит и «минус 1» за 18:19 против «Виннипега». У него 31 очко в 32 играх в сезоне

Александр Овечкин не забил в 4-м матче подряд.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин ассистировал при единственной шайбе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом » (1:5).

40-летний россиянин продлил безголевую серию до 4 игр. В 32 матчах в текущем сезоне у него 31 (14+17) очко при полезности «+11».

Сегодня Овечкин (18:19, «минус 1») отметился 1 броском в створ и применил 1 силовой прием.

Хеллибак вернулся в состав «Виннипега», пропустив около месяца из-за операции на колене. Он отразил 24 из 25 бросков «Вашингтона» и стал 2-й звездой

Овечкин выложил фото с фастфудом перед вылетом в Виннипег