Новые владельцы «Челси» пообещали Тухелю 6 трансферов летом. Стерлинг, Дембеле, де Лигт, Ришарлисон, Кунде – в списке интересов

планирует крупную трансферную закупку этим летом.

На этой неделе главный тренер команды Томас Тухель провел встречу с совладельцем клуба Тоддом Боэли, который также исполняет обязанности спортивного директора. Тухелю пообещали 6 трансферов этим летом, сообщает The Telegraph.

В списке интересов «синих» – защитники Маттейс де Лигт ( ) и Жюль Кунде ( ), а также атакующие игроки Рахим Стерлинг ( ), Усман Дембеле ( ) и Ришарлисон («Эвертон»).

Задача-минимум, которую новые владельцы ставят для «Челси» в новом сезоне – попадание в Лигу чемпионов.