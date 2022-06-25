Новые владельцы «Челси» пообещали Тухелю 6 трансферов летом. Стерлинг, Дембеле, де Лигт, Ришарлисон, Кунде – в списке интересов

«Челси» планирует крупную трансферную закупку этим летом.
На этой неделе главный тренер команды Томас Тухель провел встречу с совладельцем клуба Тоддом Боэли, который также исполняет обязанности спортивного директора. Тухелю пообещали 6 трансферов этим летом, сообщает The Telegraph.
В списке интересов «синих» – защитники Маттейс де Лигт («Ювентус») и Жюль Кунде («Севилья»), а также атакующие игроки Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Усман Дембеле («Барселона») и Ришарлисон («Эвертон»).
Задача-минимум, которую новые владельцы ставят для «Челси» в новом сезоне – попадание в Лигу чемпионов.