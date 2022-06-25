С Клаудиньо связывалась «Бенфика». Хавбеку «Зенита» поступает много запросов

Полузащитник интересен португальскому клубу.

По информации журналистки Goal Раисы Симплисио, с бразильцем связывалась , желавшая узнать, на каких условиях тот готов присоединиться к команде.

Утверждается, что Клаудиньо получает много запросов от различных клубов, но пока не будет ничего предпринимать и хочет сперва узнать все доступные варианты. Его цель – остаться в Европе.

В минувшем сезоне полузащитник провел 23 матча в и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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