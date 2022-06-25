Бакаев впервые забил за «Зенит» – «Сочи» в Кубке PARI Премьер

Полузащитник Зелимхан Бакаев отметился первым голом за «Зенит».

Хавбек, перешедший из «Спартака» в качестве свободного агента, поразил ворота «Сочи» (1:1, второй тайм) во втором тайме игры Кубка PARI Премьер.

Следует отметить, что 25-летний россиянин вышел на поле на 61-й минуте, а отличился на 73-й.

Это второй матч Зелимхана за «Зенит». В игре Кубка PARI Премьер с «Пари НН» (1:1, 5:3 по пенальти) он вышел на поле во втором тайме и забил в серии пенальти.

Кубок PARI Премьер. «Зенит» играет с «Сочи». Видеотрансляция

Переговоры «Спартака» с Бакаевым – головоломка. Почему быстро прекратились? «Спартак» вообще предлагал продление?