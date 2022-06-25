Загитова проведет спарринг в боксе, Щербакова выйдет на баттл по брейк-дансу, Валиева поучаствует в фитнес-тренировке в «Лужниках»

Сегодня российские фигуристки Алина Загитова, Анна Щербакова и Камила Валиева примут участие в открытых тренировках по другим видам спорта.
Тренировки пройдут в рамках Дня Московского спорта в «Лужниках».
Загитова поучаствует в показательном спарринге по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым. Начало – 14.45 по московскому времени.
Щербакова выйдет на баттл по брейк-дансу против участника шоу «Танцы на ТНТ» Антона Тонски. Начало баттлов – с 10.30 по московскому времени.
Валиева проведет открытую фитнес-тренировку. Начало – 14.45 по московскому времени.