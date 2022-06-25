Овечкин признан лучшим игроком матча с «Амкалом». Хоккеист забил победный гол «Динамо», сыграв 11 минут

стал лучшим игроком матча против «Амкала».

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров наградил самого ценного футболиста игры, которая завершилась со счетом 5:0 в пользу «Динамо».

Хоккеист, которого заявили в стартовом составе, вывел бело-голубых на игру в качестве капитана команды.

Капитан открыл счет на 11-й минуте. Овечкин нанес точный удар в дальний угол с левого фланга штрафной после передачи пяткой в исполнении Федора Смолова. Этот гол стал победным для «Динамо» в этом матче.

Сразу же после забитого мяча хоккеист был заменен. На поле появился Даниил Фомин, которому Овечкин передал капитанскую повязку.

Овечкин забил за «Динамо»! Вот тактический разбор: выиграл 100% единоборств за 11 минут

Фото: телеграм-канал «Динамо»