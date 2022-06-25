Миранчук может перейти в «Торино» на правах аренды с опцией выкупа (CalcioAtalanta)

Полузащитник Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» в ближайшие месяцы.

По сведениям CalcioAtalanta, российский игрок заинтересовал .

Клуб, занявший в прошлом сезоне Серии А 10-е место, хотел бы арендовать 26-летнего футболиста.

При этом туринцы намерены включить в договор право выкупить Миранчука, но не обязательство, как предпочла бы .

В минувшем сезоне хавбек провел 19 матчей в чемпионате Италии, забив 2 гола и отдав 5 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.