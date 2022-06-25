Алина Загитова: «Считаю, что человек в этой жизни должен попробовать все, но не все, есть ограничения»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала, откуда берет мотивацию на разнообразные занятия.

«Какой-то азарт. Стремление узнавать что-то новое. Фигурное катание – это моя стихия, поэтому там, можно сказать, не настолько сложно все. Но я считаю, что человек в этой жизни должен попробовать все, но не все, есть ограничения», – сказала Загитова.

Сегодня фигуристка провела показательный спарринг по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым в рамках Дня московского спорта в «Лужниках».