UFC on ESPN 38: Царукян против Гамрота, Рахмонов – Магни и другие бои

В ночь с 25 на 26 июня в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC on ESPN 38.

В главном событии вечера состоится бой в легком весе между российско-армянским бойцом (18-2) и поляком Матеушом Гамротом (20-1).

В со-главном поединке встретятся (15-0) и Нил Магни (29-9).

Другие бои:

Джош Парисян (11-4) – Алан Бодо (6-4);

Тиаго Мойсес (14-6) – Кристос Гиагос (19-9);

(14-0) – Нэйт Манесс (16-1);

Крис Кертис (28-8) – Родольфо Виейра (8-1);

Сергей Морозов (18-5) – Раулиан Пэйва (20-3).

UFC on ESPN 38 начнется в 02:00 по московскому времени. Главный кард стартует в 05:00. Турнир покажет «Матч ТВ».

Взвешивание UFC Vegas 57: Царуян и Гамрот показали одинаковый вес

Царукян про бой с Гамротом: «После поединка с ним я должен оказаться в пятерке лучших»