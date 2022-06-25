UFC on ESPN 38: Царукян против Гамрота, Рахмонов – Магни и другие бои

В ночь с 25 на 26 июня в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC on ESPN 38.
В главном событии вечера состоится бой в легком весе между российско-армянским бойцом Арманом Царукяном (18-2) и поляком Матеушом Гамротом (20-1).
В со-главном поединке встретятся Шавкат Рахмонов (15-0) и Нил Магни (29-9).
Другие бои:
Джош Парисян (11-4) – Алан Бодо (6-4);
Тиаго Мойсес (14-6) – Кристос Гиагос (19-9);
Умар Нурмагомедов (14-0) – Нэйт Манесс (16-1);
Крис Кертис (28-8) – Родольфо Виейра (8-1);
Сергей Морозов (18-5) – Раулиан Пэйва (20-3).
UFC on ESPN 38 начнется в 02:00 по московскому времени. Главный кард стартует в 05:00. Турнир покажет «Матч ТВ».
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