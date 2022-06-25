Владелец «Челси» обсуждал переход Роналду с агентом Мендешем на прошлой неделе

Нападающий может перейти в .

По сведениям The Athletic, новый владелец «синих» встречался на прошлой неделе с агентом Жорже Мендешем, представляющим интересы в том числе и 37-летнего форварда.

В ходе беседы затрагивалась возможность перехода Роналду в «Челси».

Ранее сообщалось, что Мендеш предлагал Криштиану «Баварии», но мюнхенцы отказались от трансфера.

Вокруг Криштиану много слухов: бешенство из-за трансферов «МЮ» и переход в «Баварию». Чему верить?