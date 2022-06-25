Загитову объявили как Валиеву перед мастер-классом по боксу: «Олимпийская чемпионка в командном соревновании и обладательница всевозможных наград»

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Ведущий неправильно объявил олимпийскую чемпионку Пхенчхана-2018 Алину Загитову перед боксерским спаррингом на Дне Московского спорта в «Лужниках».

«Встречайте – российская фигуристка, олимпийская чемпионка в командном соревновании, чемпионка Европы, чемпионка мира, обладательница всевозможных наград – Камила Валиева!» – огласил ведущий.

Когда Загитова вышла на ринг, ведущий обратился к ней: «Камила, вы сегодня будете на этом ринге не одна... Алиночка? Ну ладно, мне простительно».

Валиева тоже присутствует в «Лужниках», но проведет на другой площадке фитнес-тренировку.

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