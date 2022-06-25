Плавание. Чемпионат мира-2022. Шестрем, Пилато, Мейлутите, Ресс, Армстронг, Христу выступят в финалах

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25 июня на чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште будут разыграны 7 комплектов медалей в плавании. 

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Плавание

Финалы

Мужчины, 50 м, спина

19.02

Фавориты: Джастин Ресс (США), Хантер Армстронг (США), Апостолос Христу (Греция). 

Женщины, 50 м, брасс

19.09

Фавориты: Бенедетта Пилато (Италия), Рута Мейлутите (Литва), Лара ван Никерк (ЮАР). 

Мужчины, 1500 м, вольный стиль

19.17

Фавориты: Флориан Велльброк (Германия), Михаил Романчук (Украина), Бобби Финк (США). 

Женщины, 50 м, вольный стиль

19.47

Фавориты: Катаржина Васик (Польша), Сара Шестрем (Швеция), Мэг Харрис (Австралия). 

Женщины, 400 м, комплекс

20.01

Мужчины, 4x100 м, комбинация

20.20

Женщины, 4x100 м, комбинация

20.38

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское. 

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