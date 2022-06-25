Плавание. Чемпионат мира-2022. Шестрем, Пилато, Мейлутите, Ресс, Армстронг, Христу выступят в финалах

25 июня на чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште будут разыграны 7 комплектов медалей в плавании.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022
Будапешт, Венгрия
Плавание
Финалы
Мужчины, 50 м, спина
19.02
Фавориты: Джастин Ресс (США), Хантер Армстронг (США), Апостолос Христу (Греция).
Женщины, 50 м, брасс
19.09
Фавориты: Бенедетта Пилато (Италия), Рута Мейлутите (Литва), Лара ван Никерк (ЮАР).
Мужчины, 1500 м, вольный стиль
19.17
Фавориты: Флориан Велльброк (Германия), Михаил Романчук (Украина), Бобби Финк (США).
Женщины, 50 м, вольный стиль
19.47
Фавориты: Катаржина Васик (Польша), Сара Шестрем (Швеция), Мэг Харрис (Австралия).
Женщины, 400 м, комплекс
20.01
Мужчины, 4x100 м, комбинация
20.20
Женщины, 4x100 м, комбинация
20.38
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.