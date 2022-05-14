Старт ЧМ по хоккею, медали «Сочи», расизм в российском волейболе, санкции против Кабаевой, «Вашингтон» и Овечкин вылетели и другие новости утра

1. Кубок Стэнли. «Вашингтон» проиграл «Флориде» (3:4 ОТ) и вылетел из плей-офф (2-4 в первом раунде). «Пантерс» одержали 3 волевых победы подряд, причем так и не забили в большинстве. Овечкин впервые в серии остался без очков.

«Рейнджерс» обыграли «Питтсбург» (5:3) и перевели серию в 7-й матч, Шестеркин отразил 31 бросок из 34 и сделал голевую передачу. У «пингвинов», игравших без Кросби, один из голов забил Малкин.

2. «Сочи» не смог обыграть «Нижний Новгород» (0:0) в стартовом матче 29-го тура РПЛ, но все равно гарантировал себе минимум бронзу в РПЛ. Это будут первые медали в истории клуба.

3. В Финляндии стартовал чемпионат мира по хоккею. Канада справилась с Германией (5:3), США победили Латвию (4:1), Финляндия разобралась с Норвегией (5:0).

4. «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) на решение УЕФА об отстранении от еврокубков.

4. Расистский скандал в российском волейболе! Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков в тайм-ауте решающего матча финальной серии с «Уралочкой» сказал своей спортсменке: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» За «Уралочку» выступает кубинка Аилама Монталво.

5. НБА. 44+20 Янниса не помогли «Милуоки» в 6-м матче с «Бостоном», Тейтум набрал 46 очков, счет в серии стал 3-3.

6. Салах, де Брюйне, Сон, Сака, Трент, Канселу, Боуэн и Уорд-Проуз претендуют на приз игроку сезона в АПЛ. Гвардиола, Клопп, Виейра, Хау и Франк номинированы на звание тренера сезона. Фоден, Трент, Маунт, Рэмсдейл, Райс, Сака, Галлахер претендуют на приз лучшему молодому игроку.

7. Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой.

8. Российского картингиста Артема Северюхина, показавшего нацистское приветствие, дисквалифицировали.

9. Джокович, Циципас, Зверев вышли в полуфинал «Мастерса» в Риме, Шаповалов выбыл. Касаткина, Швентек, Соболенко пробились в 1/2 финала, Саккари проиграла Жабер.

10. УНИКС уступил «Зениту» в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ (69:75, 1-3). Клуб из Санкт-Петербурга впервые в истории лиги вышел в финал, где встретится с московским ЦСКА.

11. ISU объяснил, зачем поднимать ценз в фигурном катании до 17 лет: «Допуск несовершеннолетних подвергнет их нагрузкам и рискам, несоответствующим возрасту». И утвердил новую политику защиты спортсменов от случаев сексуальных домогательств и издевательств.

12. В Дохе прошел первый этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». Лайлс, Нийонсаба, Харрисон, Томас одержали победы, Баршим – 2-й и другие результаты.

13. «Ман Сити» открыл статую Серхио Агуэро – в день 10-летия его золотого гола на 93:20.

Цитаты дня:

Тихонов о поездке Тутберидзе в США: «Этери наплевать на закон Родченкова, ведет она себя по-хамски. Слышал от одного из руководителей, как она грозилась его уничтожить»

Тарасов о майке с Путиным в Турции: «Я хотел выразить респект России. Понимал, что могут убить, но я за свой народ, это патриотизм»

Депутат Хамзаев: «А зачем нам вообще футбол нужен сегодня? Это не частная история, 97% денег в футболе – государственные»

Гвардиола о критике от Эвра и Бербатова: «Я не замечал у них такого характера, когда с «Барсой» уничтожил их в финале ЛЧ»

Маурисио Почеттино: «ПСЖ» был ближе всех к победе над «Реалом» в Лиге чемпионов. Она всегда является нашей целью»

Себастьян Феттель: «Непонятно, что будет, если Россия просто перекроет газовый кран. Вопросов очень много»

Президент УЕФА о переходе РФС в Азию: «Российский футбол откатится на 100 лет назад»