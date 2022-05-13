Себастьян Феттель: «Не понятно, что будет, если Россия просто перекроет газовый кран. Вопросов очень много»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» поделился мнением о проблеме роста цен во многих европейских странах.

Рост цен на газ, поставляемый Россией, начал расти на фоне событий, происходящих в Украине.

Феттель признал, что правительствам европейских стран нужно было заранее продумывать данный вопрос.

«Точно такие же обсуждения и точно такие же вопросы задают и в Германии. Безусловно, последние события в Украине вызвали много вопросов и разговоров, потому что цены на энергоносители выросли, а в результате денег у людей стало меньше. Что вполне объяснимо.

Теперь вопрос в том, что с этим делать и как исправлять ситуацию? И здесь также нужно смотреть на общую картину. По правде говоря, было бы справедливо сказать, что заниматься этим вопросом нужно было гораздо раньше, и что мы не должны зависеть от цен на различные вещи, которые Великобритании – или Германии, или вообще любой другой стране, – диктуют другие. Ведь это цены, от которых зависим мы, люди, семьи по всей Великобритании, Германии и других странах.

В мире постоянно идут различные обсуждения и есть вещи, о которых нужно упоминать, задавать определенные вопросы. Например, как мы получаем энергию, которую используем? Каков источник этой энергии? Думаю, что у вас в Великобритании все примерно так же, как и у нас – газ, уголь, нефть.

Очевидно, что в этом плане Германия сильно зависит от России и теперь у нас потенциально могут возникнуть проблемы. Вопрос в том, что мы будем с этим делать? Будет ли введено эмбарго? Как нам двигаться вперед? Что будет, если Россия просто закроет кран?

Вопросов очень много. Но правда в том, что мы уже давно должны были подумать о таких вещах, которые потенциально могут нести в себе угрозу. Мы не должны быть настолько зависимы, нужно переключить передачу и быть готовыми на будущее, не только для того, чтобы стать независимыми и защитить эти семьи и хозяйства, о которых мы уже говорили, но и чтобы жить на нашей планете было так же приятно завтра, как и сегодня.

Но вообще это очень сложный вопрос, потому что никто, понятное дело, не хочет провоцировать Россию на действия, которые могут иметь последствия для всех нас. Германия сильно зависит от российского газа – правда в том, что мы зависим слишком сильно, и именно этот вопрос сейчас и обсуждается: как далеко мы можем зайти?

Возможно ли на самом деле взять, и закрыть газовый кран завтра? Возможно, что можно, но ненадолго, ведь наступает лето. Но что будет следующей зимой? Ведь у нас нет терминалов для хранения газа, например.

Так что, как я и сказал, весьма вероятно, что мы слишком поздно подняли эти вопросы. Ведь, как мне кажется, многие люди поднимали эти вопросы уже давно. И с точки зрения энергии, которую мы используем сегодня, мы слишком зависимы.

Мы должны думать о таких вещах, как «мирная» или «свободная» энергия, о восполняемой энергии. Что не только даст нам независимость и возможность защитить людей и хозяйства, чтобы люди могли платить по счетам, но и двигаться в будущее», – рассказал Феттель.

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