«Спартак» в финале Кубка, «Интер» выиграл Кубок Италии, «Ман Сити» сохранил отрыв от «Ливерпуля», Тюрпен рассудит финал ЛЧ, «Зенит» купит Лантратова, золотой дубль Черчесова и другие новости

1. «Спартак» разгромил «Енисей» (3:0) и вышел в финал Кубка России, где сыграет с «Динамо». Для красно-белых это первый финал Кубка страны с 2006 года. Не обошлось без спорных моментов: возможно, мяч пересек линию ворот Александра Максименко в одном из эпизодов (ВАР решил, что нет).

2. «Интер» выиграл Кубок Италии, победив «Ювентус» благодаря дублю Перишича в овертайме (4:2). Для миланского клуба это 8-я победа в турнире и первая – с 2011 года. А вот «Юве» впервые с 2011-го закончит сезон без трофеев.

3. «Манчестер Сити» разнес «Вулверхэмптон» (5:1, де Брюйне сделал покер!) и сохранил 3-очковый отрыв от «Ливерпуля» за 2 тура до конца АПЛ. «Челси» крупно обыграл «Лидс».

4. НХЛ. Два очка Кузнецова не помогли «Вашингтону» против «Флориды» (3:5), хотя «Кэпиталс» вели 3:0 к середине матча. У Малкина тоже 2 передачи, но его «Питтсбург» проиграл «Рейнджерс» (3:5). Все результаты – здесь.

5. Французский арбитр Клеман Тюрпен назначен на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Реал».

6. «Зенит» заплатит 3,5 млн евро за вратаря «Химко» Илью Лантратова. Трансфер оформят в течение двух недель.

7. Павел Кукуян будет главным судьей матча «Спартак» – «Зенит», Иванов – ВАР и другие назначения 29-го тура РПЛ.

8. Станислав Черчесов выиграл Кубок Венгрии с «Ференцварошем». У него второй золотой дубль в карьере тренера – первый был с «Легией».

9. НБА. 2-й раунд плей-офф. «Милуоки» вышел вперед в серии с «Бостоном» (3-2), «Голден Стэйт» играет с «Мемфисом» (3-1).

10. Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила Марии Саккари во втором круге турнира в Риме, Дарья Касаткина прошла Лейлу Фернандес. В мужской сетке Карен Хачанов обыграл Пабло Каррено-Бусту, а Рафаэль Надаль разгромил Джона Изнера.

11. «Барселона» продаст Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед» за 70-80 млн евро до конца мая, утверждает инсайдер Жерар Ромеро.

12. Мориц Зайдер, Тревор Зеграс и 26-летний Бантинг – претенденты на приз лучшему новичку сезона НХЛ

13. Продажу алкоголя крепостью до 16,5% на стадионах разрешили в Москве. Эксперимент продлится до 31 декабря.

14. «Атлетико» победил «Эльче» (2:0) и квалифицировался в Лигу чемпионов – это удавалось клубу во всех 10 сезонах при Симеоне.

15. «Аякс» выиграл чемпионат Нидерландов в 3-й раз подряд и в 36-й в истории, а «Селтик» в 52-й раз стал чемпионом Шотландии.

16. «Шахтер» хочет проводить матчи Лиги чемпионов в Польше: «Страна отлично относится к Украине. Это мог бы быть знак благодарности».

17. Леброн Джеймс – самый высокооплачиваемый спортсмен 2022-го. Лео Месси – 2-й, Криштиану Роналду – 3-й, Роджер Федерер – 8-й.

Цитаты дня.

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