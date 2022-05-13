«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Тренер волейбольного «Локомотива» Воронков – в тайм-ауте матча с «Уралочкой»

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Волейбольный клуб «Уралочка» призвал главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова извиниться за высказывания во время матча женского чемпионата России.

Накануне в Калининграде прошла пятая игра финальной серии турнира, «Локомотив» победил на тай-брейке. Воронков в ходе одного из тайм-аутов произнес следующие слова: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Стоит отметить, что за «Уралочку» выступает кубинка Аилама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

«Андрею Геннадьевичу стоит принести публичные извинения», – заявили в пресс-службе «Уралочки».

«Уралочка» Николая Карполя отыгралась с 0-2 и ушла с матчбола в финале чемпионата России по волейболу, но уступила «Локомотиву» на тай-брейке

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