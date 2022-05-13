Bellator 281: Пэйдж против Сторли, Мачида против Эдвардса и другие бои

13 мая в Лондоне (Великобритания) состоится турнир Bellator 281, в главном событии которого состоится поединок за временный титул в полусреднем весе между (20-1) и Логаном Сторли (13-1).

В со-главном бою встретятся средневесы Фабиан Эдвардс (11-2) и Лиото Мачида (26-11).

Другие бои главного карда:

Дениз Кейлхольтц (6-2) против Кэны Ватанабе (10-1-1) в наилегчайшем весе;

(42-18-2) против Венделл Джиакомо (9-2) в полусреднем весе;

Люк Трэйнер (6-1) против Симон Бийонг (7-2) в полутяжелом весе.

Украинец Ярослав Амосов не будет защищать пояс Bellator, потому что находится в теробороне. Британец Пейдж сразится за временный титул

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