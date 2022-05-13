Гвардиола о критике от Эвра и Бербатова: «Я не замечал у них такого характера, когда с «Барсой» уничтожил их в финале ЛЧ»

ответил на претензии бывших игроков .

После вылета из Лиги чемпионов от «Реала» бывший защитник манкунианцев заявил, что испанец не может тренировать игроков с характером, а лидеры в составе ему ни к чему.

Экс-форвард «Юнайтед» Димитар Бербатов за вылет из ЛЧ сравнил «Сити» с маленькими командами со слабым менталитетом. При этом болгарин подчеркнул, что возлагать вину на Гвардиолу за поражение не стоит.

«Все эти специалисты, бывшие игроки, такие как Бербатов, Зеедорф и Эвра... Я играл против них.

Я не замечал у них такого характера, когда я их уничтожил, мы с «Барселоной» уничтожили их, в финале Лиги чемпионов.

[С «Реалом»] мы пропустили два гола за одну минуту, когда у нас было два шанса забить, дело не в характере. В последних четырех (пяти – прим. Sports.ru) матчах АПЛ мы забили 22 гола с невероятным характером», – заявил тренер «горожан».

Гвардиолы дважды обыграла «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов – в 2009 и 2011 годах. Эвра играл в обоих матчах, Бербатов – в первом.

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