Салах, де Брюйне, Сон, Сака, Трент, Канселу, Боуэн и Уорд-Проуз претендуют на приз игроку сезона в АПЛ

Теги Ливерпуль Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Тоттенхэм Саутгемптон Кевин де Брюйне Сон Хын Мин Джеймс Уорд-Проуз Жоау Канселу Мохамед Салах Трент Александер-Арнолд Джеррод Боуэн Букайо Сака Футбол

АПЛ объявила номинантов на звание лучшего игрока сезона.

На награду претендуют 8 футболистов:

– Трент Александер-Арнолд, «Ливерпуль» (2 гола, 12 ассистов в 31 матче);

– Джеррод Боуэн, «Вест Хэм» (10 голов, 10 ассистов в 34 матчах);

– Жоау Канселу, «Манчестер Сити» (гол и 7 результативных передач в 34 играх);

– Кевин де Брюйне, «Манчестер Сити» (15 голов и 7 ассистов в 28 играх);

– Букайо Сака, «Арсенал» (11 забитых мячей и 6 голевых передач в 26 матчах);

– Мохамед Салах, «Ливерпуль» (22 гола и 13 ассистов в 34 играх);

– Сон Хын Мин, «Тоттенхэм» (21 мяч и 7 голевых пасов в 33 матчах);

– Джеймс Уорд-Проуз, «Саутгемптон» (9 голов и 5 ассистов в 34 играх).

Лучший игрок сезона будет определен совместным голосованием болельщиков, 20 капитанов клубов АПЛ и футбольных экспертов.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные