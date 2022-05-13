Салах, де Брюйне, Сон, Сака, Трент, Канселу, Боуэн и Уорд-Проуз претендуют на приз игроку сезона в АПЛ

АПЛ объявила номинантов на звание лучшего игрока сезона.
На награду претендуют 8 футболистов:
– Трент Александер-Арнолд, «Ливерпуль» (2 гола, 12 ассистов в 31 матче);
– Джеррод Боуэн, «Вест Хэм» (10 голов, 10 ассистов в 34 матчах);
– Жоау Канселу, «Манчестер Сити» (гол и 7 результативных передач в 34 играх);
– Кевин де Брюйне, «Манчестер Сити» (15 голов и 7 ассистов в 28 играх);
– Букайо Сака, «Арсенал» (11 забитых мячей и 6 голевых передач в 26 матчах);
– Мохамед Салах, «Ливерпуль» (22 гола и 13 ассистов в 34 играх);
– Сон Хын Мин, «Тоттенхэм» (21 мяч и 7 голевых пасов в 33 матчах);
– Джеймс Уорд-Проуз, «Саутгемптон» (9 голов и 5 ассистов в 34 играх).
Лучший игрок сезона будет определен совместным голосованием болельщиков, 20 капитанов клубов АПЛ и футбольных экспертов.
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