«Сочи» гарантировал себе минимум бронзу в РПЛ. Это первые медали в истории клуба

впервые в истории завоюет медали российской Премьер-лиги.

После ничьей с «Нижним Новгородом» в 29-м туре (0:0) команда Владимира Федотова за тур до конца гарантировала себе минимум третье место.

Сейчас «Сочи» с 53 очками после 29 игр занимает второе место в таблице. У (3-е место) 52 балла при матче в запасе.

(47 баллов в 28 играх, 4-е место) может догнать «Сочи» по очкам, но уступит в этом случае по дополнительным показателям.

Лучшим результатом «Сочи» в РПЛ ранее было пятое место, на котором команда завершила прошлый сезон.

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