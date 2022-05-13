ISU утвердил новую политику защиты спортсменов от случаев сексуальных домогательств и издевательств

Теги ISU Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую политику защиты спортсменов от сексуальных домогательств и жестокого обращения. 

«К сожалению, ни один вид спорта ни в одной стране не застрахован от случаев домогательств и абьюза. Каждый, кто вовлечен в деятельность ISU, должен активно защищать спортсменов от жестокого обращения, домогательств и эксплуатации», – говорится на сайте ISU.

ISU включил в кодекс этики организации пять категорий, определяющих домогательства и издевательства:

  • сексуальные домогательства;
  • сексуальное насилие;
  • физическое насилие;
  • психологическое насилие;
  • пренебрежительное отношение или бездействие. 

«Мы стремимся к тому, чтобы все, кто находится под юрисдикцией ISU, осознавали, что они ответственны за то, чтобы попытаться защитить спортсменов и других участников мероприятий ISU, соблюдая Кодекс этики и сообщая о любых опасениях по поводу их благополучия», – сообщается на сайте организации. 

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