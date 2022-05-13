ISU утвердил новую политику защиты спортсменов от случаев сексуальных домогательств и издевательств

Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую политику защиты спортсменов от сексуальных домогательств и жестокого обращения.

«К сожалению, ни один вид спорта ни в одной стране не застрахован от случаев домогательств и абьюза. Каждый, кто вовлечен в деятельность ISU, должен активно защищать спортсменов от жестокого обращения, домогательств и эксплуатации», – говорится на сайте ISU.

ISU включил в кодекс этики организации пять категорий, определяющих домогательства и издевательства:

сексуальные домогательства;

сексуальное насилие;

физическое насилие;

психологическое насилие;

пренебрежительное отношение или бездействие.

«Мы стремимся к тому, чтобы все, кто находится под юрисдикцией ISU, осознавали, что они ответственны за то, чтобы попытаться защитить спортсменов и других участников мероприятий , соблюдая Кодекс этики и сообщая о любых опасениях по поводу их благополучия», – сообщается на сайте организации.