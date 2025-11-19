Квартальнов о 2:4 с «Северсталью»: «Равная игра, но пара ошибок Минска решила исход матча»

Дмитрий Квартальнов: пара ошибок Минска решила исход равного матча с «Северсталью».

Дмитрий Квартальнов оценил поражение минского «Динамо» от «Северстали » (2:4) в Фонбет Чемпионата КХЛ.

— Равная игра, в первом периоде нас «Северсталь» чуть поджимала. Но пара наших ошибок решила исход матча.

— «Динамо» проигрывает в Череповце девятый раз подряд.

— Вы молодцы. Команда нас обыгрывает, мы не можем найти ключи. Работаем над этим, — сказал тренер минского «Динамо ».