Квартальнов о 2:4 с «Северсталью»: «Равная игра, но пара ошибок Минска решила исход матча»
Дмитрий Квартальнов: пара ошибок Минска решила исход равного матча с «Северсталью».
Дмитрий Квартальнов оценил поражение минского «Динамо» от «Северстали» (2:4) в Фонбет Чемпионата КХЛ.
— Равная игра, в первом периоде нас «Северсталь» чуть поджимала. Но пара наших ошибок решила исход матча.
— «Динамо» проигрывает в Череповце девятый раз подряд.
— Вы молодцы. Команда нас обыгрывает, мы не можем найти ключи. Работаем над этим, — сказал тренер минского «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
