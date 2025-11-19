  • Спортс
  • Ротенберг о КПК: «Параллельно пройдет международный детский турнир «Кубок Первого Канала. Дети». Такой формат – важная часть нашей системы подготовки»
Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг рассказал, что в Новосибирске пройдет международный детский турнир «Кубок Первого Канала. Дети».

«Кубок Первого канала в Новосибирске! Готовимся к Фестивалю хоккея! В этом году главный зимний турнир пройдет в Новосибирске. Для региона это историческое событие, а для нас – возможность сделать хоккей еще ближе к болельщикам по всей стране.

Наш ждет большой фестиваль хоккея. Кроме главных матче со сборными Беларуси и Казахстана, мы проведем отдельный мини-турнир по хоккею 3х3 – формат, который любят болельщики за обилие шайб и скорость.

Также впервые параллельно пройдет международный детский турнир «Кубок Первого Канала. Дети» с участием лучших команд из России, Беларуси и Казахстана. Такой формат – важная часть нашей системы подготовки, когда дети видят уровень старших, а старшие чувствуют ответственность перед теми, кто идет за ними.

Украшением недели хоккея станет мастер-шоу с участием игроков сборной России – интересные и нестандартные упражнения. Это шанс оценить мастерство хоккеистов с другой стороны и увидеть, как они работают над деталями игры.

И, конечно же, одним из центральных событий станет розыгрыш автомобиля от нашего партнера – группы компаний «РОЛЬФ». Мы готовим насыщенную программу, чтобы жители Новосибирска и болельщики со всей страны получили настоящий праздник хоккея на всю неделю.

Билеты уже в продаже – ждем всех не Фестивале хоккея! До встречи в декабре! 🇷🇺🙏❤️» – говорится в сообщении в телеграм-канале Ротенберга.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
