Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону поделился мнением о поездке тренера по фигурному катанию в США.

Тутберидзе приедет в Бостон к дочери Диане Дэвис, которая тренируется в США в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным. Директор катка в Норвуде Ребекка Стамп ранее заявила, что Тутберидзе запрещено находиться на льду или у бортика.

«Этери не учла, что американцы приняли закон Родченкова. Все спортсмены, уличенные в допинге на соревнованиях, где участвовали американские спортсмены, считаются угрозой населению Америки и ее интересам.

Американцы всегда в политическом плане отличаются. Но я бы их поддержал, если бы не бывший руководитель нашего спорта Мутко, который пообещал Родченкову после сочинской Олимпиады чуть ли не красивую загробную жизнь. Вместо того, чтобы с ним поговорить нормально и решить все вопросы, его запугали и спровоцировали на побег.

Я видел Родченкова, когда он вылетел из министерства спорта, у него и так косоглазие, а тут вообще глаза смотрели в разные стороны. Так вот люди, причастные к спортсменам, принимавшим допинг, попадают под санкции по закону Родченкова.

Наверное, американцы не дураки, хотя я отношусь к ним крайне негативно, особенно к руководству во главе с паралимпийцем Байденом. Я бы за прошедшие восемь лет собрал вокруг себя братские страны и потратил бы на это все усилия, чтобы потом не хвататься за голову, когда начали арестовывать яхты и особняки, а восемь бывших вице-премьеров бежали из страны.

Но Этери на это глубоко наплевать или имеет место незнание вопроса, а потому ведет себя она по-хамски. Я слышал от одного из руководителей, как Тутберидзе грозилась его уничтожить.

Но звезды горят и не гаснут только на небе. Я сам прошел этот путь и всегда помнил, что нужно служить народу, а не отдельно взятой личности.

Этери, ты пока не Жук, не Чайковская, не Москвина, не Мишин и не Тарасова, которые делали эпоху и выигрывали все. Дай Бог и ты встанешь в этот ряд. Но великая река всегда тихо течет», – сказал Тихонов.

Тутберидзе едет в США устраивать дочь к модному хореографу, а босс катка уже напряглась. Что не так?