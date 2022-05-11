«Динамо» в финале Кубка России, Холанд официально в «Ман Сити», новый формат Лиги чемпионов, победы «Барсы» и «Ливерпуля», игру FIFA переименуют и другие новости

1. «Динамо» – первый финалист БЕТСИТИ Кубка России. Бело-голубые разгромили «Аланию» в полуфинале и сыграют в решающем матче впервые за 10 лет.

2. Эрлинг Холанд официально в «Ман Сити»: клубы подтвердили договоренность о трансфере. В общей сложности «горожанам» сделка обойдется в 250 млн евро. Эрлинг за «Сити» с самого детства, но Гвардиоле, похоже, ради него придется отказаться от фирменного стиля.

«Дортмунд», к слову, оперативно нашел замену норвежцу, подписав Адейеми из «Зальцбурга».

3. УЕФА утвердил «швейцарскую систему» в Лиге чемпионов – с 36 командами и восемью матчами в группе.

4. «Ливерпуль» продолжает погоню за «Сити» после волевой победы над «Астон Виллой». По очкам «красные» догнали лидера, однако у «горожан» матч в запасе. Сегодня команда Гвардиолы играет с «Вулвс».

5. В Ла Лиге «Барселона» уверенно обыграла «Сельту» благодаря дублю Обамеянга (11 голов в 15 матчах!) и двум ассистам Дембеле. Напугала травма Араухо, которого увезли с поля на машине скорой помощи, у уругвайца диагностировано сотрясение. Все результаты дня в Ла Лиге ищите здесь.

6. Серию игр FIFA переименуют в EA Sports FC, так как EA Sports и ФИФА прекращают сотрудничество.

7. Кубок Стэнли. «Торонто» одержал волевую победу над «Тампой» (4:3) и повел в серии 3-2. Василевский пропустил 4 шайбы, у Кучерова 2 передачи. Все результаты дня – здесь.

8. Представлена патриотическая форма сборной Украины с границами страны из флагов разных государств, названием городов на номерах и шевроном U24 про Евросоюз.

9. Месси станет лицом Саудовской Аравии после отказа Роналду от этой роли в прошлом году.

10. НБА. «Майами» разгромил «Филадельфию» и повел 3-2 в серии.

11. Болгарский биатлонист Благой Тодев отказался передавать деньги на поставку оружия на Украину.

12. Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик подписали контракт на бой по правилам бокса.

13. Рекордсмен НХЛ по количеству матчей Патрик Марло завершил карьеру.

14. На 92-м году ушла из жизни вдова Льва Яшина Валентина Тимофеевна.

Цитаты дня

Александр Соболев: «Против дельфинов ничего не имею. Пусть хоть китом, касатиком, рыбкой Немо называют – мне все равно»

Татаев о Чехии: «Представьте, если бы я там остался... Меня бы убили. Русских там камнями закидывают, грубо говоря»

Сергей Семак: «9 мая – день памяти, уважения. Игроки «Зенита» должны понимать, в каком городе они живут, за какой клуб играют»

Гендиректор «Боруссии»: «Мы играем 113 лет, 111 из них – без Холанда. Если он уйдет, мы с вероятностью 100% найдем нового игрока»