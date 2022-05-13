«Зенит» , «Динамо», «Сочи» и ЦСКА подали апелляцию в CAS на решение УЕФА об отстранении от еврокубков

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Клубы РПЛ обратились в CAS из-за отстранения от еврокубков.

Ранее УЕФА исключил команды из чемпионата России из  еврокубков сезона-2022/23. Также сборную России исключили из ближайшей Лиги наций.

«Зенит», «Динамо», Сочи» и ЦСКА подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны на решение УЕФА об отстранении российских клубов.

Все клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы.

«Рассчитываем, что спортивный принцип будет соблюден», – отметили ЦСКА и «Динамо» в своих заявлениях.

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