«Зенит» , «Динамо», «Сочи» и ЦСКА подали апелляцию в CAS на решение УЕФА об отстранении от еврокубков

Клубы РПЛ обратились в из-за отстранения от еврокубков.

Ранее УЕФА исключил команды из чемпионата России из еврокубков сезона-2022/23. Также сборную России исключили из ближайшей Лиги наций.

, «Динамо», и подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны на решение УЕФА об отстранении российских клубов.

Все клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы.

«Рассчитываем, что спортивный принцип будет соблюден», – отметили ЦСКА и в своих заявлениях.

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