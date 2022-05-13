Российского картингиста, показавшего нацистское приветствие, дисквалифицировали

ФИА вынесла решение по делу российского картингиста Артема Северюхина.

Российский гонщик выступал под итальянским флагом в чемпионате Европы по картингу в классе OK. После победы в Портимане Артем показал нацистский жест во время церемонии награждения.

Впоследствии 15-летний пилот извинился за свое поведение, однако команда все равно разорвала с ним контракт, а ФИА начала расследование. Северюхин выступал в чемпионате под итальянской лицензией, которую в свете случившегося также отобрали решением Автомобильного клуба Италии (ACI).

В ФИА заключили, что Северюхин своими действиями нарушил сразу пять пунктов спортивного регламента – и в том числе нанес моральный ущерб Федерации.

По решению ФИА Северюхин был дисквалифицирован с португальского этапа – что технически не имеет для гонщика никакого значения, поскольку после инцидента Северюхин больше не принимал участия в этапах чемпионата.

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