Наместников без очков в 7-м матче подряд: 4 броска, 2 хита, 1 блок и «минус 1» за 17:09 против «Коламбуса». У него 6+1 в 19 играх в сезоне
Владислав Наместников остался без очков в 7-м матче подряд.
Форвард «Виннипега» Владислав Наместников принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:2).
32-летний россиянин продлил серию игр без результативных действий до 7. В текущем сезоне у него 7 (6+1) очков в 19 матчах при нейтральной полезности.
Сегодня Наместников (17:09 – пятое время среди форвардов «Джетс», «минус 1») отметился 4 бросками в створ, 2 силовыми приемами и 1 блоком.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости