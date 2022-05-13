Кубок Стэнли. «Вашингтон» примет «Флориду», «Питтсбург» сыграет с «Рейнджерс», «Даллас» – «Калгари»

«Питтсбург» примет «Рейнджерс» в шестом матче серии Кубка Стэнли.
«Вашингтон» встретится с «Флоридой», «Даллас» – с «Калгари».
1-й раунд
- Дата проведения
- 14 мая, 02.00, «Consol Energy Center»
Счет в серии: 3-2
- Дата проведения
- 14 мая, 02.30, «Capital One Arena»
Счет в серии: 2-3
- Дата проведения
- 14 мая, 04.30, «American Airlines Center»
Счет в серии: 2-3
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