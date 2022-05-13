Кубок Стэнли. «Вашингтон» примет «Флориду», «Питтсбург» сыграет с «Рейнджерс», «Даллас» – «Калгари»

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«Питтсбург» примет «Рейнджерс» в шестом матче серии Кубка Стэнли.

«Вашингтон» встретится с «Флоридой», «Даллас» – с «Калгари».

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд

Питтсбург – Рейнджерс
Дата проведения
14 мая, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-2

 

Вашингтон – Флорида
Дата проведения
14 мая, 02.30, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-3

 

Даллас – Калгари
Дата проведения
14 мая, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-3

Расписание Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

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