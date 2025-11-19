Бучневич остался без голов в 12-м матче подряд, без очков – в 4-м. У него 0 бросков в створ и «минус 3» за 17:19 против «Торонто», в сезоне – 2+5 в 20 играх
Павел Бучневич остался без без голов в 12-м матче подряд, без очков – в 4-м.
Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (2:3 ОТ).
В текущем сезоне у 30-летнего россиянина 7 (2+5) баллов в 20 играх при полезности «минус 11».
Сегодня Павел (17:19) завершил игру с «минус 3» (худший показатель полезности в составе «Блюз») и без бросков в створ.
Он применил 1 силовой прием, допустил 1 потерю и получил малый штраф.
