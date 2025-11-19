Нюландер отправил шайбу в свои ворота на 2-й минуте матча с «Сент-Луисом». На последней минуте овертайма он принес «Торонто» победу и стал 1-й звездой
Вильям Нюландер отправил шайбу в свои ворота на 2-й минуте матча с «Сент-Луисом».
Форвард «Торонто» Вильям Нюландер отметился голами в свои и в чужие ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ).
На 2-й минуте матча (1:50) швед неудачно сыграл клюшкой по летевшей перед воротами «Лифс» шайбе – в направлении своих ворот. Гол был записан на форварда «блюзменов» Нэтана Уокера.
На последней минуте овертайма Нюландер принес «Лифс» победу и был признан первой звездой встречи. Канадский клуб прервал серию из 5 поражений подряд.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
