Яннис Адетокумбо набрал 44 очка, 20 подборов и 6 передач в 6-м матче с «Бостоном». Такое удавалось лишь Уилту Чемберлену и Шакилу О’Нилу

Форвард «Милуоки» выдал феноменальную статистику в 6-й игре серии с . На счету грека – 44 очка (14 из 30 с игры), 20 подборов и 6 передач за 41 минуту на площадке.

Последний раз игру с показателями больше 40 очков и 20 подборов в плей-офф выдавал Шакил О’Нил в сезоне-2000/01.

До Адетокумбо показатели 40+ очков, 20+ подборов и 5+ передач в матче плей-офф покорялись Уилту Чемберлену и Шакилу О’Нилу.

Это не спасло от поражения в 6-й игре серии с «Селтикс» – 95:108.