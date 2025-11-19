Исаков об 1:2 от «Адмирала»: мы должны были начать мощнее.

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков поделился мыслями после матча с «Адмиралом» (1:2 Б).

– Матч, в котором многое не получилось в самом начале. Нужно у себя спрашивать, почему команда в первом периоде совершает большое количество брака. Расстроил первый гол, быстро пропустили. Мы должны были начать мощнее.

Главная проблема и причина – позволили выйти на игру не то что с шапкозакидательским настроением, но с небольшим недонастроем. Надо готовить себя к тому, что каждая игра – это вызов.

– Вы похожи на интеллигента. Можете с командой перейти грань в общении?

– Если нужно, я могу это сделать.

– Три незасчитанные шайбы после видеопросмотра повлияли на команду?

– Как правило, если шайба раз зашла в ворота, то обязательно еще там побывает.

– Из‑за удалений в третьем периоде овертайм играли в формате «четыре на четыре». Кому это пошло на пользу?

– Необычный момент. При игре «три на три» больше свободного пространства, можно использовать индивидуальные качества. Сложно сказать, на какой команде это сказалось, – сказал Исаков.