Марченко прервал серию из 12 подряд игр с очками и не сумел повторить рекорд «Коламбуса». У него 1 бросок, 1 хит и «минус 1» за 16:34 против «Виннипега»
Кирилл Марченко прервал серию из 12 подряд игр с очками.
Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко остался без очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (2:5).
25-летний россиянин завершил свою результативную серию на отметке 12 игр (3+12 на отрезке). Ему не удалось повторить рекорд «Блю Джекетc» по ее продолжительности (13 игр, Райан Джохансен, 2014/15).
В текущем сезоне у Марченко 22 (8+14) очка в 20 играх при полезности «+8».
Сегодня Кирилл (16:34, «минус 1») отметился 1 броском в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
