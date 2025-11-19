Марченко прервал серию из 12 подряд игр с очками и не сумел повторить рекорд «Коламбуса». У него 1 бросок, 1 хит и «минус 1» за 16:34 против «Виннипега»

Кирилл Марченко прервал серию из 12 подряд игр с очками.

Форвард «Коламбуса » Кирилл Марченко остался без очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом » (2:5).

25-летний россиянин завершил свою результативную серию на отметке 12 игр (3+12 на отрезке). Ему не удалось повторить рекорд «Блю Джекетc» по ее продолжительности (13 игр, Райан Джохансен, 2014/15).

В текущем сезоне у Марченко 22 (8+14) очка в 20 играх при полезности «+8».

Сегодня Кирилл (16:34, «минус 1») отметился 1 броском в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.