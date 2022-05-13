Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой

МИД Великобритании заявил, что внес в санкционный список олимпийскую чемпионку Афин-2004 по художественной гимнастике Алину Кабаеву.

Кабаева – председатель cовета директоров медиахолдинга «Национальная Медиа Группа», владеющего телеканалами РЕН ТВ, «Пятый канал», СТС, «Домашний», газетой и телеканалом «Известия», газетами «Спорт-Экспресс», «Metro Санкт-Петербург».

Ранее экс-гимнастка была депутатом Госдумы от «Единой России»

Также в санкционный список попала бабушка Кабаевой Анна Зацепилина.

«Подстроено ли это было? Я уверена и знаю». Оказывается, Алина Кабаева отбывала дисквалификацию (и тогда же пошла в политику)

«Я бежала за ним и думала: неужели это сон?» Происшествие на Олимпиаде, которое сделало Алину Кабаеву символом гимнастики