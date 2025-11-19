Генцел сделал 8-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Нью-Джерси». Он лидер «Тампы» по голам (11) и очкам (20) в этом сезоне
Джейк Генцел сделал 8-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Нью-Джерси».
Форвард «Тампы» Джейк Генцел забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (5:1).
На счету 31-летнего американца стало 20 (11+9) очков в 19 играх в этом сезоне. Он является лидером «Лайтнинг» по голам и очкам в текущем чемпионате.
Хет-трик стал для Генцела 8-м за карьеру в рамках регулярок лиги. В составе «Тампы» – 3-м.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
