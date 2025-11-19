Бедард сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Калгари». У него 13+16 в 19 играх – делит 2-е место в гонке снайперов и идет в топ-4 в гонке бомбардиров

Коннор Бедард сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Калгари».

Форвард «Чикаго » Коннор Бедард забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари » (5:2) и был признан первой звездой встречи.

Хет-трик стал для 20-летнего канадца вторым в сезоне и за карьеру в лиге.

В 19 играх в текущем сезоне на счету Бедарда стало 29 (13+16) очков при полезности «+10».

Первый номер драфта-2023 идет на 4-м месте в гонке бомбардиров лиги.

Его опережают Нэтан Маккиннон («Колорадо », 33 очка в 19 играх, 14+19), Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 30 в 20, 13+17, сегодня – хет-трик в ворота «Юты») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 30 в 21, 9+21).

Кроме того, Бедард делит 2-е место в гонке снайперов лиги с группой игроков. Лидирует Маккиннон (14 шайб).