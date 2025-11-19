  • Спортс


Тамбиев о победе над «Торпедо»: «Адмиралу» надо цепляться за плей‑офф, мотивация высокая»

Леонид Тамбиев: «Адмирал» обыграл «Торпедо» благодаря высокой мотивации.

Леонид Тамбиев оценил победу «Адмирала» над «Торпедо» (2:1 Б) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Довольны победой. «Торпедо» — команда быстрая, резкая, хорошо играет дома. Но мы увозим два очка в буллитной серии.

Готовимся к каждому сопернику, важно было достучаться до ребят. Хоккеисты возвращаются из лазарета, состав немного выровнялся. Опасались 10‑часового перелета из Хабаровска, смены часовых поясов, но справились, ребята молодцы. Нам надо цепляться за плей‑офф, мотивация высокая.

— Игровая аритмия была заложена в тактику?

— Сыграли по нашему сценарию. Не дали «Торпедо» сыграть в свой хоккей. Мы сдерживали себя в удалениях. Мы летели долго, была задержка рейса на 5–6 часов в Хабаровске. Еще покатались тут с ребятами. По Хабаровску матч был в половине третьего, опасались немного.

— Вы пятый сезон в команде. Тема перелетов актуальна?

— Мы уже привыкли к этому времени.

— Вы волшебник.

— Ну нет. Как ни крути, это индивидуальные качества организма спортсменов. Рецепта тут не придумать. Может, нам на день позже вылетать. Сегодня второй день выезда, завтра — третий. Я с пяти‑шести утра не сплю, а половина команды в семь утра была на завтраке — это два часа по Владивостоку. Как команды проиграют на Дальнем Востоке, сразу говорят о самолетных ногах (смеется), — сказал тренер «Адмирала».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
