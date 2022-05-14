«Голден Стэйт» выиграл серию с «Мемфисом» в шести матчах

(3) в пятницу выиграл у (2) в шестом матче серии на домашней арене со счетом 110:96 и оформил выход в следующий раунд (4-2).

«Уорриорз» стали первым финалистом Западной конференции. Соперником калифорнийцев станет победитель пары «Санз» – «Мэверикс» (3-3), решающая встреча состоится в воскресенье.

В прошлом сезоне «Голден Стэйт» не попал в плей-офф, уступив «Мемфису» в матче плей-ин. «Уорриорз» последний раз играли в финале конференции в 2019 году.

Фаната избил будущий член Зала Славы: драки с болельщиками у «Пистонс» были и до того, как это стало модно

Твиттер НБА