«Голден Стэйт» выиграл серию с «Мемфисом» в шести матчах

Теги Даллас Голден Стэйт Мемфис Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Голден Стэйт» (3) в пятницу выиграл у «Мемфиса» (2) в шестом матче серии на домашней арене со счетом 110:96 и оформил выход в следующий раунд (4-2).

«Уорриорз» стали первым финалистом Западной конференции. Соперником калифорнийцев станет победитель пары «Санз» – «Мэверикс» (3-3), решающая встреча состоится в воскресенье.

В прошлом сезоне «Голден Стэйт» не попал в плей-офф, уступив «Мемфису» в матче плей-ин. «Уорриорз» последний раз играли в финале конференции в 2019 году.

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