Кузнецов о матче в Челябинске: «Получилось контролировать эмоции. На трибунах свистели? Нормальные люди хлопают»
Уроженец Челябинска Евгений Кузнецов поделился впечатлениями от выездного матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором» (4:3).
— Эмоции положительные, и хорошо, что победили. Соперник поменял тренера, и обычно в этих ситуациях это придает энергии. Было важно сыграть терпеливо и воспользоваться своими моментами.
— Какое-то волнение чувствовалось? Впервые в Челябинске играли против «Трактора».
— Нет. Думал хуже будет, а так, все гладко прошло. Даже днем получилось поспать спокойно. Если честно, обычный день получился. В силу возраста получилось контролировать свои эмоции. Очень важно было не свое имя показать, а сыграть правильно на команду.
В Питере проиграли и хотелось победить. Я в такой ситуации, что просто хочу, чтобы команда выигрывала. Не чтобы я был во главе, а чтобы о команде говорили хорошо.
— На трибунах немного свистели.
— Нормальные, адекватные люди хлопают, – сказал нападающий «Металлурга».