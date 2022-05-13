Маурисио Почеттино: «ПСЖ» был ближе всех к победе над «Реалом» в Лиге чемпионов. Она всегда является нашей целью»

считает, что «ПСЖ» достойно проиграл в Лиге чемпионов.

«Лига чемпионов всегда является целью . Если посмотреть на то, как «Реал» выбивал соперников в 1/8, 1/4 и 1/2 финала, то ближе всех к победе над «Реалом» были мы.

У нас был плохой период, который не позволил нам продолжить участие в турнире. Мы были близки, но цель ускользнула. Но самое главное – продолжать пытаться, не сдаваться.

После вылета у нас был сложный матч, мы смогли выиграть чемпионат Франции. Важно подчеркнуть это», – сказал тренер «ПСЖ».

Парижане вылетел от «Реала» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, 1:3). В 1/4 мадридский клуб прошел «Челси» (3:1, 2:3), в полуфинале – «Манчестер Сити» (3:4, 3:1).

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