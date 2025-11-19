Дадонов вернулся в состав «Нью-Джерси»: 1 бросок, 1 хит, 2 перехвата и 3 потери за 12:51 против «Тампы». Он пропустил больше месяца из-за перелома кисти

Евгений Дадонов вернулся в состав «Нью-Джерси».

Форвард Евгений Дадонов вернулся в состав «Нью-Джерси » и сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой » (1:5).

36-летний россиянин пропустил больше месяца из-за перелома кисти. Он получил травму в первом же матче «Девилс» в сезоне из-за попадания шайбы в руку.

Сегодня Дадонов (12:51, нейтральная полезность) нанес 1 бросок в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и 2 перехвата, допустил 3 потери.