Гришин о 3:6 от «Автомобилиста»: «Матч был хорошим, были атаки туда-обратно, нам удавалось создавать моменты. Но где-то потеряли концентрацию, за что и получили»

Игорь Гришин подвел итоги матча «Нефтехимика» с «Автомобилистом».

Главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин высказался после матча с «Автомобилистом » (3:6).

– Что произошло в этом матче? Мы не забивали свои моменты и получали шайбы в свои ворота. Мы продолжали играть, не забивали голы. А команда противника свои моменты реализовывала. В этом и была разница.

– Почему даже тайм-аут не смог прервать череду шайб в ваши ворота?

– Чередой пропущенных шайб вы называете только один гол. При счете 4:1 мы взяли тайм-аут, пропустили еще раз. И потом забили в конце второго периода.

Если бы мы не взяли тайм-аут, то голы от «Автомобилиста» продолжились бы. Надо было немного успокоить ребят и сбить наступательный порыв противника.

Понятно, что мы сами побежали в атаку с горячей головой. На самом деле ребята чувствовали, что игра нам дается. Матч был хорошим, мы играли практически без средней зоны. Были атаки туда-обратно, и нам удавалось создавать моменты. Но где-то мы потеряли концентрацию, за что и получили, – сказал Гришин.